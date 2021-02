Nuova ondata di manifestazioni antigovernative oggi in Russia. Nuova giornata all’insegna della repressione politica. Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città del Paese per chiedere al Cremlino la scarcerazione del leader dell’opposizione Alexei Navalny, in carcere dal 17 gennaio. Secondo l’ong OVD-info sono 5.000 le persone arrestate durante la giornata di proteste. Ma il numero potrebbe anche aumentare. Tra questi anche 82 giornalisti. Gran parte dei fermi sono avvenuti a Mosca e a San Pietroburgo, dove si sono svolte le principali manifestazioni di piazza, preannunciate sabato senza il via libera delle autorità. Tra le persone fermate a San Pietroburgo figura anche la moglie del leader dell’opposizione, Yulia, che con altri simpatizzanti si stava recando verso il carcere...