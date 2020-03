Sono tre persone, quarantenni, in cura in una residenza assistita per portatori di handicap di Cortona (Arezzo) le vittime dell’incidente avvenuto ieri sera lungo la provinciale 28 a La Fratta, nel comune di Cortona (Arezzo). Viaggiavano sul pulmino della struttura che, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada e poi contro un albero. Cinque le persone rimaste ferite. Da quanto sembra il veicolo stava riaccompagnando alla struttura gli ospiti dopo una festa nel Senese.