Polemiche in Francia per il siparietto del polemista di estrema destra nonché possibile candidato alle elezioni presidenziali del 2022, Eric Zemmour, che oggi, durante una visita a un salone sulla Sicurezza (MIlipol), ha fatto il gesto di prendere di mira dei giornalisti con un fucile da cecchino.

Immagini che stanno facendo il giro di social e giornali online e che hanno suscitato, tra l’altro, l’indignazione della ministra responsabile della Cittadinanza, Marlène Schiappa. «È orribile. Soprattutto dopo aver detto seriamente di voler ‘ridurre il potere dei media’. In democrazia, la libertà di stampa non è uno scherzo e non va mai minacciata», ha sottolineato Schiappa, commentando il video in cui si vede Zemmour imbracciare il fucile sniper usato dalle forze speciali francesi (Raid) e apostrofare i giornalisti. «Qui non scherza più. Spostatevi, arretrate!», ha detto scherzosamente, puntando l’arma contro di loro per poi riappoggiarla ridendo.