Due pupazzi gonfiabili di Joe Biden e Boris Johnson sono stati avvistati stamattina di fronte alle spiagge di Falmouth, in Cornovaglia, sede del media center dove sono radunati i giornalisti che seguono il vertice G7 di Carbis Bay in programma da oggi pomeriggio.

L’iniziativa, a metà strada fra la presa in giro e l’incoraggiamento verso il presidente americano e il primo ministro britannico, è di alcuni manifestanti che chiedono loro di dare impulso all’azione internazionale nella battaglia contro i cambiamenti climatici e per superare la crisi del dopo pandemia all’insegna di un’economia più verde e più giusta.

I due pupazzoni, sistemati su una piattaforma galleggiante, mostrano Joe e Boris seduti in giacca e cravatta e con un paio di boxer decorati con i colori delle rispettive bandiere nazionali. I due si tengono per mano mentre sventolano in segno di saluto l’altra mano sui cui palmi si può leggere: «Stroncate la crisi» e «Cavalcate l’onda della speranza».