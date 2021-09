Nella pratica, bisogna vedere cosa sceglierà di fare il partito; per ora ha lanciato l’idea di adunate di piazza, chiedendo le autorizzazioni per sabato 25 e domenica 3 ottobre. Subito negate. «C’è il Covid», dicono dal dipartimento della sicurezza di Mosca (in un Paese dove non ci sono alcune restrizioni). Andrà allo scontro con il Cremlino, optando per manifestazioni non autorizzate come fece a suo tempo Navalny?