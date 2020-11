Mosca farà tutto il possibile per porre fine al conflitto del Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i leader religiosi.

«Sapete che la Russia sta facendo tutto il possibile per far sì che il conflitto nel Caucaso meridionale finisca al più presto così come per proteggere la vita delle persone che purtroppo si guardano in faccia attraverso il mirino di una pistola e usano le armi l’una contro l’altra», ha sottolineato Putin. Lo riporta la Tass.