Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso di «assistere», se necessario, la Bielorussia «secondo il comune patto militare»: lo rivela il Cremlino, citato da alcuni media fra cui la BBC, dopo una seconda conversazione fra Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alle prese con un’ondata di proteste . Il Cremlino afferma di aver discusso con Lukashenko «la situazione in Bielorussia, tenendo in considerazione la pressione che quella repubblica sta subendo dall’esterno». Putin avrebbe detto a Lukashenko che Mosca è pronta ad assistere la Bielorussia «secondo il comune patto militare, se necessario».

Intanto Minsk scongiura la possibilità di tornare alle urne. Il contestato voto che lo ha eletto per la sesta volta una settimana fa presidente della Bielorussia non sarà ripetuto: lo ha ribadito lo stesso Alkexander Lukashenko dal palco da cui ha arringato i suoi sostenitori in una contromanifestazione. Lo scrivono diversi media. Lukashenko ha anche accusato la Nato di aver ammassato forze sul suo confine occidentale.