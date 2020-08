Il vaccino russo contro il coronavirus dà l’immunità ed è innocuo. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista. «Abbiamo superato i test preclinici e clinici su animali e volontari. Oggi è chiaro ai nostri specialisti che questo vaccino fornisce un’immunità sostenibile, gli anticorpi emergono, proprio come nel caso di mia figlia, ed è innocuo. Grazie a Dio, mia figlia si sente bene», ha detto il presidente.

Putin, riporta l’agenzia Tass, ha chiarito che sua figlia ha preso parte alla sperimentazione del vaccino «come volontaria». «Considerando la sua professione, entra in contatto con molte persone, ed è importante per lei sentirsi protetta per lavorare normalmente», ha aggiunto il presidente senza precisare di quale delle sue due figlie si tratti e di che mestiere faccia.