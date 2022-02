In contemporanea circa 800 soldati della 173esima brigata aviotrasportata dell’aeronautica militare degli Stati Uniti di stanza a Vicenza (Veneto, I) sono in partenza per la Lettonia, dove saranno dispiegati per rafforzare le capacità difensive dell’alleanza Nato. Questo riposizionamento - spiega una nota del comando degli Usa - serve a garantire ai nostri alleati e partner il nostro solido impegno nei confronti della Nato a fronte degli eventi in atto».