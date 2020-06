In un articolo pubblicato dalla testata conservatrice americana «The National Interest» poco prima della parata militare sulla Piazza Rossa in programma il 24 giugno per i 75 anni della vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale, Putin punta il dito contro l’Occidente per il controverso accordo di Monaco del 1938 con cui si permise ai nazisti di prendere parte del territorio cecoslovacco e accusa l’Europa, e la Polonia in particolare, di voler «nascondere il tradimento di Monaco sotto il tappeto».