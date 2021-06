«Ci auguravamo che la fine della guerra fredda avrebbe significato una vittoria per tutta l’Europa»: lo scrive il presidente russo Vladimir Putin in un contributo a sua firma sul settimanale tedesco Die Zeit, in occasione degli 80 anni dell’invasione tedesca dell’ex Unione Sovietica. «Tuttavia - prosegue - è prevalso un approccio diverso, che si basava sull’espansione dell’Alleanza Nord Atlantica, che era essa stessa una reliquia della guerra fredda».