«Le accuse di guerra cibernetica agli USA? Farsesche». «Navalny? Non sarà trattato peggio degli altri detenuti». «I dissidenti uccisi? Non abbiamo l’abitudine di assassinare nessuno». E le altre accuse, come quelle di interferenze elettorali? «Non una sola volta si sono presi la briga di produrre alcun tipo di prova». Il presidente russo Vladimir Putin gioca d’anticipo e sfida il presidente degli Stati Uniti Joe Biden rilasciando una lunga intervista alla tv americana NBC News, alla vigilia del suo primo faccia a faccia a Ginevra col presidente americano, che arriva in Svizzera dopo aver ricompattato il fronte occidentale al G20, al summit NATO e al vertice USA-UE.

Ma il leader del Cremlino ha lanciato anche alcuni segnali di apertura, dicendosi pronto ad esempio ad uno scambio di prigionieri, uno ‘spy swap’ come ai tempi ai tempi della Guerra fredda. In lizza ci sono due ex marine detenuti in Russia e due trafficanti di droga e armi in cella negli USA.

Gli statunitensi

Gli americani Paul Whelan e Trevor Reed sono stati condannati rispettivamente a 16 anni per spionaggio e a nove anni per aver aggredito dei poliziotti durante una lite in una festa ad alto tasso alcolico. Il primo si è detto vittima della «diplomazia degli ostaggi» chiedendo a Biden di risolvere la sua situazione. Anche i genitori di Reed hanno lanciato un appello, sollecitando i due leader a trovare un accordo per farlo tornare a casa.

«È detenuto come una pedina per strappare concessioni in una disputa politica tra i nostri due Paesi nella quale non ha alcun ruolo», hanno denunciato Paula e Joey Reed, convinti che il figlio sia stato coinvolto per la sua carriera militare, compresa l’assegnazione alla caserma dei Marine a Washington DC e a Camp David sotto Obama, quando tra i suoi compiti c’era pure quello di proteggere l’allora vicepresidente Biden.

I russi

In lizza per lo scambio ci sono due russi la cui biografia è strettamente legata: Viktor Bout, famigerato trafficante di armi conosciuto anche come ‘The merchant of death’ (il Mercante di morte), condannato a 25 anni nel 2012 dopo una travagliata estradizione dalla Thailandia, e il pilota Konstantin Yaroshenko, che dal 2011 sconta una pena a 20 anni per traffico di droga. Ex ufficiale dell’aeronautica sovietica e forse anche ex agente del KGB (ma lui nega), dopo il crollo dell’Urss il camaleontico e poliglotta Bout ha messo in piedi una flotta di aerei che riforniva di armi mezzo mondo, ispirando anche il personaggio interpretato da Nicolas Cage nel film ‘Lord of War’ (Il signore della guerra).

Il possibile scambio di prigionieri rievoca quelli, molto più ovattati, che avvenivano tra americani e sovietici sul ponte Glienicke, il famoso ‘ponte delle spie’ che collegava Berlino Ovest alla Germania dell’Est, diventato il titolo e il fondale dell’omonimo film di Steven Spielberg. Ma scambi del genere sono avvenuti anche più recentemente: come quello del 2010 a Vienna sotto le presidenze Obama e Medvedev tra 10 agenti russi, compresa la sexy Anna Chapman (Anna la rossa), e quattro detenuti russi accusati da Mosca di aver passato informazioni classificate all’Occidente.

Rammarico da Kiev

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mette in difficoltà Biden, rammaricandosi che incontri prima Putin di lui e chiedendo chiarezza sull’adesione di Kiev alla NATO, convinto che il suo Paese, in guerra da sette anni con Mosca, dimostri «ogni giorno di essere pronto ad entrare nell’Alleanza, più della maggior parte dei Paesi europei».

©CdT.ch - Riproduzione riservata