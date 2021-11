(Aggiornato alle 16.22) Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato «bombardieri occidentali» di aver volato a 20 km dalle frontiere russe e messo in guardia dal superamento di una «linea rossa».

Il capo del Cremlino ha quindi accusato l’Occidente di «aggravare» le tensioni in Ucraina fornendo armi a Kiev e di «provocazioni» con esercitazioni militari nel Mar Nero.

I bombardieri strategici hanno volato a soli 20 chilometri dal nostro confine ed è noto che portano armi molto serie», ha dichiarato Putin in una riunione allargata del ministero degli Esteri russo.

«La crisi dei migranti per mettere pressioni su Minsk»

Nel corso della medesima riunione, Putin ha poi affermato: «L’Occidente sta usando la crisi migratoria al confine tra Bielorussia e Polonia per fare pressione su Minsk». Lo riporta Interfax.

«Non si può fare a meno di vedere che i Paesi occidentali stanno usando la crisi migratoria al confine tra Bielorussia e Polonia come un nuovo motivo di tensione in una regione vicina a noi, per fare pressione su Minsk».