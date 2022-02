«La possibilità che l’Ucraina abbia armi tattiche nucleari costituisce una minaccia strategica per la Russia», ha detto Putin in una conferenza stampa a Mosca, affermando che Mosca «vuole la smilitarizzazione dell’Ucraina».

«E’ un momento particolarmente pericoloso per l’UE. La Russia ha messo in campo una chiara escalation, questi sviluppi seguono chiaramente l’agenda del Cremlino sin dal 2008 e dal 2014. Di fronte a questa situazione gli europei, con una riposta rapida, in 24 ore, hanno raggiunto un accordo unanime per un pacchetto di sanzioni» che presenterò al consiglio. «E’ un pacchetto che danneggerà la Russia». Lo ha dichiarato l’Alto Rappresentante UE della Politica Estera Josep Borrell al termine della riunione straordinaria dei ministri degli Esteri europei.