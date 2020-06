«Non escludo la possibilità di candidarmi» alle prossime presidenziali russe «se è previsto dalla Costituzione, vedremo». Lo ha dichiarato Vladimir Putin in un’intervista andata in onda ieri sulla tv russa. L’annuncio arriva pochi giorni prima del voto per legittimare la nuova riforma costituzionale che potrebbe consentirgli di rimanere potenzialmente presidente fino al 2036, aggirando il limite di due mandati consecutivi da capo dello Stato. «Abbiamo bisogno di lavorare, non di cercare successori», ha detto Putin. Il voto sulla riforma costituzionale è in programma dal 25 giugno al primo luglio nonostante l’epidemia di COVID-19. Le prossime presidenziali dovrebbero svolgersi nel 2024.