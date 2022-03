«Putin parla di operazioni militari ma uccide i bambini»

E poco dopo l’assemblea, convocata in seduta straordinaria, ha approvato a grandissima maggioranza con 637 sì e solo tredici no la risoluzione unitaria con cui ha chiesto l’avvio del processo di adesione dell’Ucraina all’UE, caldeggiando la concessione al paese sotto attacco dello status di candidato.

Della questione si parlerà probabilmente al vertice europeo informale convocato a Parigi per la prossima settimana, ma difficilmente si riuscirà ad andare oltre le dichiarazioni di solidarietà e apertura alle prospettive europee dell’Ucraina nonostante il sostegno ribadito anche oggi con grande enfasi, durante i loro interventi in plenaria, dai presidenti della Commissione europea Ursula von der Leyen e del Consiglio europeo Charles Michel. Quest’ultimo ha auspicato che l’UE «sia all’altezza del momento» sebbene il tema dell’allargamento sia tra i più complessi e una posizione unanime dei paesi membri ancora non ci sia. Ma per l’Unione, ha sottolineato von der Leyen, «questo è il momento della verità» poiché in questo frangente «non è in gioco solo il destino dell’Ucraina, ma anche il nostro».