«Putin prepara questa guerra da anni»

«Putin invaderà l’Ucraina, ne siamo certi». A più riprese Washington aveva lanciato l’allarme. Un po’ in ritardo sulla tabella di marcia suggerita da Biden, e dopo una finta ritirata che ha ingannato molti, il leader russo ha fatto la sua brutale mossa. Promossa come un’azione di «peacekeeping» in difesa delle appena riconosciute Repubbliche di Donetsk e Lugansk, l’operazione in Ucraina si è presto trasformata in un’invasione in piena regola, con vittime militari e civili.

Con Federico Rampini, giornalista e scrittore, per anni corrispondente dagli Stati Uniti per «La Repubblica» e ora inviato del «Corriere della Sera», abbiamo parlato del punto di vista di Washington e delle mire di Mosca.

Da tre giorni ormai le truppe russe hanno invaso il territorio ucraino. Qual è il clima che si respira...