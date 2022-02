(Aggiornato alle 20.53) Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di riconoscere immediatamente l’indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Donetsk e lo ha fatto firmando al Cremlino, in diretta tv, il riconoscimento con i leader delle due entità del Donbass.

Scholz e Macron si sono detti «delusi» dalla decisione di Vladimir Putin di riconoscere le repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale, ha reso noto il Cremlino.

Il presidente francese ha intanto convocato il consiglio di difesa per questa sera. Lo rende noto l’Eliseo.

Poco prima dell’annuncio di Putin, l’ONU aveva chiesto alla Russia di «astenersi» da «qualsiasi decisione unilaterale che mini l’integrità» dell’Ucraina. Lo ha detto il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric.

Dal canto suo, l’UE ha dichiarato che «se c’è un’annessione, se c’è un riconoscimento, ci sono le sanzioni, tenendo presente della procedura» necessaria. «Io presenterò un pacchetto di misure, che vanno approvate dal Consiglio Affari Esteri UE all’unanimità», ha detto l’Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue Josep Borrell in conferenza stampa.

La crisi ucraina torna al centro delle discussioni al Palazzo di Vetro dell’ONU. Dopo le due riunioni in Consiglio di Sicurezza, il dossier verrà discusso in Assemblea Generale mercoledì, come era già in calendario. Un incontro a cui parteciperà anche il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, il quale secondo il ministero «racconterà alla comunità internazionale la situazione attuale nei territori temporaneamente occupati e vicino al confine». Il giorno prima Kuleba sarà a Washington per vedere il segretario di stato Usa Antony Blinken.

Intanto, i secessionisti di Lugansk hanno denunciato il tentativo di attentato contro «il capo dell’ufficio di rappresentanza della Repubblica, che è rimasto ferito nell’esplosione della sua auto». Lo riporta Interfax.

«Un’auto è esplosa nel parcheggio vicino all’edificio degli uffici di rappresentanza, è stato un attentato al capo dell’ufficio di rappresentanza, che è rimasto ferito, così come l’autista», ha riferito un portavoce delle Milizie popolari.

L’intervento in TV: «L’Ucraina è parte integrante della storia russa»

«L’Ucraina non è un Paese confinante, è parte integrante della nostra storia e cultura». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in un discorso alla nazione in diretta tv.

«L’Ucraina è stata creata da Lenin, è stato il suo creatore e il suo architetto. Lenin aveva un interesse particolare anche per il Donbass», ha aggiunto Putin.

La situazione in Donbass è diventata critica», ha proseguito il presidente russo parlando alla nazione.

In precedenza, in una telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, «Putin li ha informati sui risultati della sessione allargata del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa che - sottolinea un comunicato del Cremlino citato dall’Interfax - ha considerato l’attuale situazione intorno al Donbass» anche alla luce della richiesta della Duma sul riconoscimento delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk.

«Anche oggi sono giunte richieste da parte dei leader della Dpr e della Lpr per il riconoscimento della loro sovranità in relazione all’aggressione militare ucraina e dei bombardamenti di massa del territorio del Donbass» che, prosegue il Cremlino, stanno causando sofferenze alla popolazione. «Considerato tutto ciò, il presidente della Russia ha comunicato che intende firmare il relativo decreto in un futuro molto prossimo», conclude la nota.

Ricatti permanenti sull’energia da Kiev

Durante la diretta TV, Putin ha affermato: «Minacce permanenti sono arrivate dalle autorità ucraine per quanto riguarda l’energia. Continuavano a ricattarci sulle forniture energetiche e sono questi gli strumenti che hanno utilizzato nelle trattative con l’occidente».

«L’Ucraina ha sempre rifiutato di riconoscere i legami storici con la Russia e non c’è da meravigliarsi quindi per quest’ondata di nazismo e nazionalismo» in questo Paese, ha aggiunto.

«L’Ucraina ha già perso la sua sovranità», diventando serva «dei padroni occidentali», ha proseguito il presidente russo in diretta TV. «Gli ucraini sono oramai dominati solo da oligarchi interessati alle loro aziende ed a dividere l’Ucraina dalla Russia e non ai bisogni dei cittadini», ha sottolineato ancora. «Il crollo dell’economia Ucraina è evidente, è colpa del governo» che ha permesso questo sistema, che ha autorizzato «gli oligarchi a rubare».

Secondo Putin, «la missione in Crimea è stata una scelta di questa parte dell’Ucraina e il governo di Kiev non può fare nulla per contraddire la chiara volontà dei cittadini».

Dal canto suo, il presidente americano Joe Biden è in riunione con il suo consiglio per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca, dopo gli ultimi sviluppi della crisi ucraina, su cui è «regolarmente aggiornato»: lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente statunitense aveva convocato l’organismo anche ieri.

Nella riunione ci sono tutti i membri del consiglio di sicurezza nazionale, dal segretario di stato Antony Blinken al capo del Pentagono Lloyd Austin, dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan al generale Mark Milley, capo dello stato maggiore congiunto, fino ai dirigenti delle agenzie di intelligence.

Intanto, il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, si è detto «molto preoccupato per le ultime notizie di aumento delle violazioni del cessate il fuoco».

«Siamo particolarmente preoccupati per le segnalazioni di vittime civili, il fatto che infrastrutture civili critiche siano prese di mira», ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro, Stéphane Dujarric. «Sottolineiamo il nostro appello all’immediata cessazione delle ostilità, alla massima moderazione a tutte le parti al fine di evitare qualsiasi azione e dichiarazione che aggraverebbe ulteriormente le tensioni», ha proseguito Dujarric, ribadendo che tutte le controversie devono «essere trattate attraverso la diplomazia».

«La NATO ci ha ingannato sull’allargamento a Est»

«L’adesione dell’Ucraina alla NATO porrebbe una minaccia diretta per la sicurezza della Russia. Sull’allargamento dell’Alleanza atlantica a est ci hanno ingannato», ha aggiunto Putin durante la diretta.

«In Ucraina le armi occidentali sono arrivate con un flusso continuo, ci sono esercitazioni militari regolari nell’ovest dell’Ucraina, l’obiettivo è colpire la Russia», ha affermato il presidente parlando alla nazione russa.

«Le truppe della NATO stanno prendendo parte a queste esercitazioni, almeno 10 sono in corso, ed i contingenti NATO in Ucraina potrebbero crescere rapidamente», ha spiegato Putin, aggiungendo che i «sistemi di comando delle truppe ucraine sono già integrati con la NATO e l’Alleanza ha iniziato a sfruttare il territorio ucraino» con infrastrutture missilistiche.

La Russia è «sempre in favore di una soluzione diplomatica, comprendiamo la nostra responsabilità colossale nella regione e comprendiamo le esigenze di sicurezza europea. Ma la sicurezza di uno non può essere garantita a spese di un altro», ha proseguito.

«Abbiamo inviato le nostre proposte agli Stati Uniti, fatto delle richieste in termini di garanzie di sicurezza, ma la risposta è stata piena di dichiarazioni generiche da parte degli USA e della NATO, per portare acqua al loro mulino», ha aggiunto il presidente russo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata