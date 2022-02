Le relazioni tra Russia e Cina «si stanno sviluppando su una base di pari livello, deideologizzata. La nostra partnership è sostenibile, intrinsecamente preziosa, non influenzata dal clima politico e non è rivolta contro nessuno».

Il capo del Cremlino Vladimir Putin, in vista dell’arrivo a Pechino per l’inaugurazione di domani dei Giochi invernali, ha spiegato in un’intervista a China Media Group: «Con il presidente Xi Jinping ci conosciamo da molto tempo, come buoni amici e politici che hanno in gran parte le stesse opinioni sull’affrontare i problemi del mondo. Manteniamo contatti stretti e frequenti». L’atmosfera di fiducia politica creata, anche grazie aI Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole Russia-Cina, ha consentito «ai nostri Paesi di stabilire una struttura multistrato di cooperazione interstatale, con gli incontri dei due leader che giocano un ruolo fondamentale».