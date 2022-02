«Ad essere onesti reagiamo alla realtà che abbiamo e non vediamo ancora alcun ritiro». Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Voldymyr Zelensky, parlando con la BBC in un campo di addestramento militare nell’Ucraina occidentale. «Ne abbiamo appena sentito parlare: per ora sono solo dichiarazioni. Per quanto riguarda la minaccia, ho detto molte volte che siamo sereni perché ricordiamo che tutto questo non è iniziato ieri. Succede da molti anni», ha aggiunto.