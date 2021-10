Combattere il cambiamento climatico è difficile. Con l’inarrestabile globalizzazione, ogni attività e spostamento comporta l’emissione di gas a effetto serra: più ci muoviamo, più inquiniamo. Logica conclusione: restiamocene a casa e tagliamo ogni possibilità di peggiorare la situazione. Giusto? Sbagliato. Già, perché anche in poltrona, davanti a una bella serie tv proposta dai vari servizi streaming, stiamo inquinando.

Mentre gran parte dell’attenzione degli attivisti cade su settori come aviazione, automotive e industria alimentare, l’esplosione dello streaming, da Netflix a Disney+, sta sollevando la questione di quanto questo boom sia negativo per il pianeta. A proporre in questi giorni un’analisi del fenomeno è stato il giornale britannico The Guardian.

Ogni ora come 300 metri in auto

Dal mantenimento degli enormi datacenter alla trasmissione via internet, dal router al televisore: ogni anello della catena streaming richiede elettricità, la maggior parte della quale è generata emettendo gas a effetto serra. In una recente analisi, Netflix ha stimato che un’ora di streaming di un utente sulla sua piattaforma produce «ben al di sotto» di 100 grammi di anidride carbonica equivalente (CO2e) - un’unità di misura che esprime l’impatto sul riscaldamento globale di una certa quantità di gas a effetto serra rispetto alla stessa quantità di anidride carbonica. Più specificamente, secondo l’onlus Carbon Trust, la media europea varia fra i 55 e i 56 grammi di CO2e per ogni ora di streaming. In soldoni? Come percorrere 300 metri in auto. Non moltissimi, potrebbero osservare alcuni, ma se moltiplicati per il numero di iscritti a una piattaforma come Netflix, 209 milioni, si capisce facilmente come il fenomeno possa rappresentare a lungo andare un bel problema.

Il gigante della grande N ha recentemente comunicato il totale di ore spese dai propri utenti per la visione dei 10 show più popolari nei primi 28 giorni dopo essere stati rilasciati: oltre 6 miliardi. Tradotto in asfalto macinato, parliamo di circa 1,8 miliardi di chilometri in auto, l’equivalente approssimativo della distanza fra la Terra e Saturno.

All’inizio di quest’anno, Netflix ha annunciato il suo obiettivo di raggiungere zero emissioni di gas serra entro la fine del 2022. La mossa segue simili aspirazioni rispettose del clima annunciate negli ultimi anni dalle grandi aziende della Silicon Valley come Microsoft, Apple e Facebook. Ma simili calcoli terranno conto delle emissioni prodotte dai consumatori per la visione degli show televisivi? No. Il piano «net zero» di Netflix si basa solo sull’impronta di carbonio delle sue operazioni aziendali e la realizzazione di film e spettacoli televisivi.

Un peccato: «La maggior parte di CO2 per ora che lo streaming produce viene dalle case dei consumatori», ha spiegato il professore di informatica all’Università di Bristol Daniel Schien a The Guardian. «La più grande impronta ecologica deriva dai televisori, sempre più grandi».

Una goccia nel mare di CO2

Per aiutare il pianeta, dovremmo dunque fare attenzione anche all’impatto dello streaming? Probabilmente sì, ma quanto prodotto dalle piattaforme come Netflix «è tutto sommato una porzione molto piccola», sottolinea Schien. «Impianti di riscaldamento, mobilità e industria alimentare rimangono i principali indiziati». Solo la cottura al microonde di un sacchetto di popcorn (su quattro minuti) produce circa il 30% delle emissioni della nostra, famosa, ora di streaming.

Un’ulteriore dimostrazione, insomma, di quanto il raggiungimento delle «zero emissioni» coinvolga anche settori inaspettati. Il consiglio? Teniamolo a mente mentre maciniamo ore di serie tv.

