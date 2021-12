Idee però smentite dalle autorità nordcoreane, riportano diversi media internazionali, le quali hanno ribadito come Kim Jong-un stia bene e che stia semplicemente mangiando meno «per il bene del Paese». Già, perché da tempo la Corea del Nord è colpita da una forte carestia, conseguenza di un’economia impoverita dalle sanzioni impostele per gli arsenali nucleari, oltre che dalle gravi inondazioni degli ultimi anni. Senza contare il lockdown ai confini, una chiusura imposta per evitare il diffondersi nel Paese della COVID-19 che ha tuttavia chiuso ogni contatto con l’esterno, anche con un partner economico importante come la Cina. Esortando la Corea del Nord a riaprire gradualmente la propria economia, il relatore speciale delle Nazioni Unite Tomás Ojea Quintana aveva scritto nel proprio rapporto di ottobre: «L’accesso della popolazione al cibo è una seria preoccupazione: bambini e anziani, i più vulnerabili, rischiano di morire di fame». La Food and Agriculture Organization dell’ONU ha stimato che, solo quest’anno, alla Corea del Nord mancano 860.000 tonnellate di cibo: l’equivalente di circa 2,3 mesi di consumo alimentare per la popolazione.