In Corea del Sud tra il gennaio del 2019 e il novembre del 2020 i gatti hanno appiccato ben 107 incendi domestici, perlopiù accendendo i fornelli elettrici mentre erano soli in casa. Lo sostiene il Dipartimento degli incendi e dei disastri metropolitani di Seul mettendo in guardia sul fatto che gli incendi in casa legati agli animali domestici sono in aumento nella capitale sudcoreana. Lo riporta la CNN.