Ma, raccontò il rapper in un’intervista pubblicata su Genius (sito che si occupata di spiegazione e interpretazione di testi musicali) lo stesso anno, l’obiettivo non era quello: «Nella mia mente non stavo nemmeno cercando di salvare la vita a qualcuno». Di qui la decisione, una specie di epifania: «Perché non provarci davvero?». A raccontare la storia è il Washington Post: un racconto impressionante, perché Logic di vite potrebbe averne salvate davvero, a centinaia. Dopo l’illuminazione, il rapper statunitense scrisse infatti la canzone 1-800-273-8255 : il numero della National Suicide Prevention Lifeline. E, guarda caso, un recente studio ha dimostrato come, dopo la pubblicazione del pezzo (nei 34 giorni di maggior popolarità sul web) si sia registrato un aumento delle chiamate alla hotline (+6,9%), così come una riduzione dei suicidi. Circa 245 in meno rispetto alla media sul periodo. Un impatto, quello del pezzo, che lo studio presenta come affine all’effetto Papageno: quello che i mass media giocano nella prevenzione dei suicidi. Più spesso, ha raccontato al Washington Post Thomas Niederkrotenthaler, autore dello studio, i media fanno il contrario, concentrandosi sui suicidi delle celebrità e causando emulazioni, un fenomeno noto come effetto Werther. «Per questo motivo il rischio di suicidio è aumentato del 13% dopo quello di una celebrità».

La canzone, con Alessia Cara e Khalid, racconta la storia di uno studente alle superiori, metafora in realtà di una chiamata alla hotline. Il ragazzo dice di voler porre fine alla propria vita: «Non voglio essere vivo», inizia il primo ritornello. Ma la risposta non si fa attendere: «Voglio che tu sia vivo... ora lascia che ti dica perché», risponde qualcuno dall’altro capo del telefono. La canzone offre un messaggio di speranza, poiché chi chiama si rende conto che la vita vale la pena di essere vissuta: The lane I travel feels alone / But I’m moving ‘til my legs give out / And I see my tears melt in the snow / But I don’t wanna cry / I don’t wanna cry anymore / I wanna feel alive / I don’t even wanna die anymore. «La strada che percorro sembra solitaria / ma mi muovo finché le mie gambe non cedono / e vedo le mie lacrime sciogliersi nella neve / ma non voglio piangere / non voglio più piangere / voglio sentirmi vivo / non voglio più nemmeno morire».