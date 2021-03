Per capire l’agonia dei migranti tra Texas e Messico bastano sette minuti dentro uno shelter di confine, il tempo che viene concesso alla stampa da chi gestisce il Catholic Charities Respite Center di McAllen, in Texas. Nello shelter, a risuonare a lungo nelle orecchie di chi entra è l’urlo di bimbi impazienti, che si trascinano da una parte all’altra del grande salone centrale giocando, piangendo, cercando la mamma, trascinando un peluche. A rimanere impresso negli occhi è lo sguardo di genitori stremati, che dopo settimane di viaggio tra trafficanti e abusi, si riposano su materassini di fortuna, in attesa di essere chiamati per i documenti che mancano. «Queste famiglie hanno ancora un lungo percorso quando lasciano il nostro centro, e meritano di essere trattate con dignità e rispetto»,...