Nella guerra ibrida che da giorni infuria in Ucraina non si sente solo il frastuono delle bombe o il sibilo dei proiettili, ma anche il forte rumore della propaganda russa. La strategia di disinformazione di Vladimir Putin cerca di far breccia in Occidente, passando dai media filogovernativi ai social. La consigliera federale Viola Amherd ha lanciato l’allarme: la propaganda russa dilaga anche in Svizzera, sui social network e sui blog dei siti dei quotidiani. I media internazionali stanno correndo ai ripari, smontando, passo dopo passo, le narrative distorte che arrivano dal fronte. E, in tutta questa confusione, i comuni utenti, che per anni hanno seguito partiti populisti europei apertamente schierati con Putin, fanno il gioco di Mosca. Oggi più che mai il lavoro dei media diventa fondamentale...