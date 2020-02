Il coronavirus, come noto, è risultato positivo in un turista italiano a Tenerife. Le conseguenze non sono tardate anche per gli altri ospiti dell’albergo dove alloggiava, che si trova ormai isolato dal mondo esterno.

Il medico italiano con il coronavirus è stato ricoverato all’ospedale Quironsalud a Costa Adeje. Si tratta di un uomo proveniente dalla Lombardia, di 69 anni.

Il turista italiano si trovava all’H10 Costa Adeje Palace Hotel. L’albergo a quattro stelle, che conta 467 camere, è ora stato messo in quarantena: secondo diversi media spagnoli e inglesi, circa 1.000 turisti si trovano chiusi in quella che ha tutta l’aria di una «gabbia dorata». Gli ospiti dell’albergo attualmente non sono autorizzati a lasciare le loro stanze e dovranno essere sottoposti ai test.

Tra gli ospiti dell’hotel interessati dalla misura, come si legge sul Blick, anche due svizzeri in viaggio con il tour operator Hotelplan Suisse. «Siamo in stretto contatto con la nostra agenzia in loco. I due ospiti stanno bene. Non mostrano alcun sintomo», fa sapere al giornale svizzero tedesco la portavoce di Hotelplan Bianca Gähweiler.

©CdT.ch - Riproduzione riservata