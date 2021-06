La maxioperazione antimafia «Imponimento» del luglio dello scorso anno, coordinata proprio dalla Procura di Catanzaro, ha riguardato direttamente anche la Svizzera. Fedpol, nel suo rapporto annuale, scrive: «L’operazione ha portato alla luce un nuovo modello di business. Le strutture della ’ndrangheta non sono più riprodotte tali e quali in Svizzera. In questo nuovo modello, l’organizzazione criminale sfrutta il territorio elvetico come società d’investimento con a capo imprenditori incaricati di gestire il denaro dell’organizzazione mafiosa». È una lettura corretta?

Nicaso: «Oltre ad avere una grande capacità relazionale, la ’ndrangheta, come tutte le organizzazioni mafiose, è sempre riuscita ad adattarsi all’evoluzione del tempo. Si è sempre detto che la forza di questa organizzazione criminale...