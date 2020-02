Da quando il coronavirus Sars-CoV-2, responsabile dell’infezione denominata COVID-19, ha iniziato a diffondersi in Italia la popolazione della Penisola si è letteralmente spaccata in due, tra allarmisti e chi invece invita a non farsi prendere dalla panico. Se le persone decedute fino ad ora oltre confine presentavano tutte situazioni cliniche compromesse, è sicuramente più interessante avere un quadro più ampio della situazione. In questo senso ci si può fare un’idea più chiara di quanto sia letale il coronavirus prendendo in esame i dati raccolti dal Chinese Center for Disease Control and Prevention ,pubblicati il 17 febbraio sul Chinese Journal of Epidemiology, relativi agli oltre 70 mila casi cinesi e i circa 2.500 decessi per COVID-19.