«Le ultime notizie mi portano a ripetere per l’ennesima volta l’unica cosa importante. Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezioni. Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili». Lo scrive il divulgatore scientifico italiano Roberto Burioni, in seguito alla conferma di 6 casi di coronavirus in Lombardia. Il virologo ha poi condiviso un articolo pubblicato sul sito medicalfacts.it, firmato insieme al microbiologo Nicasio Mancini, in cui si legge che uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine descrive l’infezione in 18 individui, di cui uno senza sintomi e «la cosa interessante è che, per la prima volta, sono riportati in modo puntuale alcuni aspetti riguardanti il virus. Per ogni paziente, infatti, è stata rilevata la quantità di virus (in gergo si parla di carica virale) presente nel naso e nella gola, in vari giorni successivi alla prima comparsa dei sintomi. Per il soggetto asintomatico è stato fatto lo stesso, calcolando i giorni a partire dal contatto con un soggetto infetto». Secondo i due esperti, che commentano i risultati delle analisi, «lo studio dimostra senza ombra di dubbio che anche chi non ha sintomi può trasmettere l’infezione. L’unico modo per evitarlo è impedire che chi ha avuto contatti con le aree a rischio entri in contatto con il resto della popolazione. Questa è ormai una certezza».