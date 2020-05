Lo anticipano oggi i media britannici, precisando che è prevista una multa di 1000 sterline per chi dovesse essere scoperto a violare l’auto-isolamento, che dovrà durare 14 giorni. Il provvedimento varrà per ora per gli arrivi da qualunque Paese esclusa l’Irlanda, ma sarà rivisto ogni tre settimane. Le persone in arrivo in aereo, o con qualsiasi altro mezzo, dovranno lasciare ai controlli di frontiera l’indirizzo del luogo dove trascorreranno la quarantena e un numero di telefono a cui potranno essere reperiti dalle autorità.