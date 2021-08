Lo certificano i numeri ufficiali diffusi oggi dalle autorità sanitarie, a conferma di una quadro comunque meno pesante delle stime più negative avanzate al momento della revoca di quasi tutte le restrizioni residue del lockdown introdotta in Inghilterra a partire da oltre due settimane fa dal governo di Boris Johnson e di una tendenza al calo generalizzato dei casi su base settimanale dopo i picchi di oltre 50’000 contagi quotidiani toccati a luglio.

Intanto la somministrazione dei vaccini - in attesa di essere estesa nel Regno a sedicenni e diciassettenni, come deciso oggi - si avvicina a 86 milioni di dosi: con l’88,7% della popolazione adulta over 18 già coperta con da prima dose e il 73,2% da due.