Sono quasi 7 mila i malati in meno in 24 ore: sono infatti 91.528 gli attualmente positivi in Italia, con un calo record rispetto a ieri di 6.939. Anche per quanto riguarda le persone guarite si è raggiunto un primato: sono 93.245, 8.014 in più rispetto a ieri, ha reso noto dalla Protezione civile.