Sono quasi 8 milioni in un anno i decessi legati al fumo nel mondo. Ed è allarme sulla generazione futura perché il 90% dei nuovi fumatori è già diventato dipendente entro i 25 anni e quindi avrà decenni di fumo davanti a sé. Inoltre, i fumatori nel mondo continuano ad aumentare, arrivando a 1,1 miliardi nel 2019.

Sono alcuni dati resi noti su due lavori pubblicati rispettivamente su The Lancet e The Lancet Public Health e condotti dal gruppo di lavoro Global Burden of Disease. A pochi giorni dalla Giornata mondiale senza tabacco che ricorre il prossimo 31 maggio.