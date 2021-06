Sono quasi un milione i casi di cancro in Europa che passano inosservati a causa del Covid-19, e in totale ammontano a 100 milioni i test di screening oncologici non eseguiti nel Vecchio Continente durante la pandemia. Sono questi i recenti dati pubblicati dall’European Cancer Organisation (Eco) che oggi ha presentato in un webinar la campagna «Time To Act»: è tempo di agire, non permettere al Covid-19 di ostacolare la lotta contro il cancro.