Blinken si è espresso in una dichiarazione pubblicata sul sito del Dipartimento di Stato USA citata da Al Jazeera, nella quale Washington «ringrazia gli alleati e partner per aver sostenuto gli sforzi degli Stati Uniti per evacuare i cittadini americani, i partner e gli afgani a rischio». Altri 12 paesi si sono offerti di ospitare almeno temporaneamente gli afgani a rischio evacuati dall’Afghanistan.

«Vorrei ringraziare in modo speciale i nostri partner in tutto il mondo che sono stati fondamentali in questa operazione. Bahrain, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Kazakistan, Kuwait, Qatar, Tagikistan, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Uzbekistan hanno fatto transitare nei loro territori, o lo faranno presto, americani o, in alcune circostanze, altri. Albania, Canada, Colombia, Costa Rica, Cile, Kosovo, Macedonia del Nord, Messico, Polonia, Qatar, Ruanda e Uganda hanno fatto offerte generose per quanto riguarda gli sforzi di ricollocazione per gli afgani a rischio», si legge nella dichiarazione di Blinken.