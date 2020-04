Quattro pazienti di Covid-19 su cinque sarebbero asintomatici. A dirlo è il British Medical Journal che pubblica una notizia elaborata da dati raccolti in Cina. Le autorità cinesi hanno iniziato lo scorso primo aprile a pubblicare il numero di nuovi casi asintomatici di coronavirus. I dati del primo giorno (il 1 aprile) suggeriscono come circa 4 infezioni su 5 non abbiano causato sintomi. «Molti esperti - si legge sull’articolo - ritengono che casi inosservati e asintomatici di infezione da coronavirus possano essere un’importante fonte di contagio». Nel dettaglio, facendo riferimento alla ricerca cinese, sono risultate senza sintomi 130 persone su un totale di 166 identificate (il 78%). La maggior parte dei 36 casi positivi e sintomatici hanno riguardato arrivi dall’estero.