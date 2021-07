Continuano ad aumentare i contagi da Covid in Spagna, che oggi ha notificato 43.960 nuovi positivi e 13 nuovi decessi per la pandemia, che ha superato i 4 milioni di casi nel Paese. Lo riporta El Pais, citando il ministero della Salute iberico. L’incidenza è salita di 68 punti a 436 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, il dato più alto dal 12 febbraio.

Nei giovani tra i 20 e i 29 anni, l’incidenza sale di 218 punti a 1421 casi ogni 100.000 abitanti in due settimane. In totale, 4.015.084 persone sono state infettate e 81.033 sono morte in Spagna a causa del coronavirus dall’inizio della pandemia.