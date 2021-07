Migliaia di vigili del fuoco sono impegnati per tentare di domare il fuoco alimentato da temperature che si avvicinano ai 40 gradi Celsius e da raffiche di vento che sfrecciano a 50 chilometri (30 miglia) all’ora.

Le autorità turche hanno anche avviato un’indagine basata sul sospetto che gli incendi scoppiati mercoledì in quattro località a est dell’hotspot turistico di Antalya siano stati all’origine di carattere doloso.

L’ambasciata russa ha affermato che Mosca ha inviato tre giganteschi aerei antincendio per scaricare materiale ignifugo sulle foreste in fiamme per contenere le fiamme. Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha detto alla sua controparte turca che la Grecia è «pronta ad aiutare se necessario». Anche l ‘Azerbaigian ha offerto aiuto.