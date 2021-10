L’allarme è scattato nel pomeriggio intorno alle 17.00. Gli alpinisti hanno chiamato il soccorso alpino valdostano dicendo di non riuscire a proseguire in quanto troppo stanchi. L’elicottero ha provato numerosi avvicinamenti, ma senza esito a causa del forte vento.

Le guide alpine sono in costante contatto telefonico con in quattro spagnoli per cercare di farli scendere di alcuni metri per metterli al riparo dal forte vento in previsione della notte.