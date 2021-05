«Fa male vedere piazza Duomo con 30 mila tifosi urlanti, in festa, molti senza mascherina. Quelle persone hanno dimostrato di non avere un briciolo di buon senso. Vuol dire che si sottovaluta ancora troppo il rischio». Lo dice il sottosegretario italiano alla Salute, Pierpaolo Sileri, parlando dei festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, in un’intervista in apertura de La Stampa.