Un cavo sottomarino si estenderà per 37 mila chilometri per connettere a internet molte regioni di Africa e Medio Oriente. Il progetto ambizioso si chiama 2Africa e vede la partecipazione di Facebook e alcune tra le più grandi società di telecomunicazione tra cui China Mobile International, Mtn GlobalConnect, Orange e Vodafone.

Il progetto sarà pronto tra fine 2023 e inizio 2024 e connetterà 23 Stati, di questi 16 nel continente africano e 2 in Medio Oriente. «È un elemento importante del nostro investimento in corso in Africa per portare più persone online», ha spiegato al sito TechCrunch Najam Ahmad, vicepresidente delle infrastrutture di rete di Facebook.