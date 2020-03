Tre aziende al mondo, di cui due a Modena, producono dispositivi che eviterebbero l’intubazione dei pazienti qualora i respiratori ospedalieri, anche in Ticino, non dovessero bastare. La cura dei pazienti più gravi affetti da coronavirus ha un imbuto preciso, un pericoloso snodo attraverso il quale necessariamente passare. Si tratta del numero dei dispositivi di respirazione assistita in dotazione agli ospedali delle aree più colpite: ausili tecnici che vengono utilizzati per contrastare le insufficienze respiratorie più gravi e subdole. Quanti sono i dispositivi in dotazione alla struttura sanitaria cantonale? A precisa domanda, nessuna risposta dall’EOC. Stando alla Società svizzera di medicina intensiva (SSMI), in tutto il Paese i posti di terapia intensiva sono tra i 950 e i 1.000, di...