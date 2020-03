Ci sono alcuni Paesi nel mondo in cui il coronavirus sembra non essere ancora arrivato, o almeno, non vi è alcun caso noto rilevato. L’AdnKronos ha stilato una lista di 22 Stati in cui non si è registrato nessun contagio, incrociando i dati di Wikipedia, che ordina le Nazioni per popolazione, con gli aggiornamenti forniti dalla Johns Hopkins University, sulla mappa interattiva in tempo reale. I Paesi ad oggi esclusi dalla pandemia sono: Yemen, Corea del Nord, Malawi, Burundi, Sud Sudan, Tagikistan, Sierra Leone, Turkmenistan, Botswana, Lesotho, Comore, Isole Salomone, Vanuatu, São Tomé e Príncipe, Samoa, Kiribati, Stati federati di Micronesia, Tonga, Isole Marshall, Palau, Tuvalu, Nauru. A questi si aggiungono 19 territori esterni e 6 Paesi il cui riconoscimento da parte della comunità internazionale non è ancora completato.