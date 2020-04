Coronavirus

Il ticinese Raphael Bruschi gestisce due locali a Trastevere: «C’è l’ipotesi di riaprire bar e ristoranti a maggio, ma senza turisti e con pochi coperti non possiamo lavorare per davvero» – Originario di Porza, ci accompagna fra le strade deserte della città eterna: «Il rinvio di Euro 2020 è una perdita incalcolabile per noi esercenti» - SFOGLIA LA GALLERY