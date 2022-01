La Cina è vicina? Sì e no, considerando l’emergenza coronavirus. E, di riflesso, la politica draconiana varata da Pechino, di cui abbiamo a lungo scritto e parlato. Vicine, tuttavia, sono le Olimpiadi invernali che si terranno proprio nella capitale. Segnatevi le date: dal 4 al 20 febbraio. L’evento, va da sé, è importante, anzi importantissimo. In particolare, sul piano politico. Tradotto: fra i cinque cerchi olimpici non può né deve trovare spazio il SARS-CoV-2, variante Omicron compresa. Una questione di stile e di immagine, per sua maestà Xi Jinping.

Logico, scontato anche, che anche giornalisti e tecnici in arrivo dall’estero siano sottoposti a controlli minuziosi (eufemismo) all’ingresso nel Paese. Lo sanno bene due impiegati di Radio-Canada, arrivati a Pechino per coprire le Olimpiadi...