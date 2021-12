Ne usciremo solo (e soltanto) assieme. L’espressione, oramai, è abusata. Di più, non trova corrispondenza con la realtà. Prendiamo i vaccini. L’iniziativa globale per condividere i preparati con i Paesi più poveri sta incontrando non poche difficoltà. Tant’è che la promessa iniziale difficilmente verrà mantenuta. Per dire: COVAX, il programma internazionale cui fanno capo l’Alleanza globale per i vaccini (GAVI), l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e la Coalizione per le innovazioni in materia di preparazione alle epidemie (CEPI), dovrebbe consegnare oltre mezzo milione di dosi da qui alla fine dell’anno per rimanere più o meno in scia. Il guaio? Un numero sostanziale di dosi, afferma proprio GAVI in alcuni documenti interni visionati da Associated Press, sarà disponibile più in avanti:...