Cos’hanno in comune uno spazzolone, un cestino e una lampada? Semplice: lassù, in Svezia, non sono soltanto apprezzati (e venduti) prodotti targati Ikea. Bolmen, Toftan e Misterhult, infatti, sono luoghi. Piuttosto famosi e battuti ma, inevitabilmente, troppo a lungo associati a ciò che rappresentano nell’universo gialloblù del mobile.

Di per sé, la vicenda strappa sorrisi e battute scontate. Della serie: com’è andata la vacanza? E l’albergo, com’era? Risposta: un cesso. Tuttavia, l’Ente per il turismo svedese, Visit Sweden, ha voluto mettere i puntini sulle i. Non solo, ha messo in piedi una campagna pubblicitaria puntando il dito (simpaticamente, eh) proprio contro Ikea. Senza troppi giri di parole né complimenti. L’invito alle persone, beh, è quello di scoprire l’originale. Anzi, gli originali. Ektorp, Voxnan, Hemsjö, Kallax, oltre ai nomi già citati. Ai nostri occhi oggetti, pure familiari considerando il rapporto – stretto – con il mobilificio. In realtà c’è di più, molto di più. Bolmen e Toftan, ad esempio, sono magnifici laghi. Misterhult è un incantevole arcipelago di duemila isole. Un po’ riduttivo identificarlo unicamente con una lampada, no?

In totale, l’Ente per il turismo ha individuato 21 prodotti di Ikea legati a luoghi. E, di riflesso, a sensazioni ed emozioni. La campagna ha un obiettivo: fare in modo che anche i corrispettivi geografici diventino, con il passare del tempo, altrettanto iconici. Senza per questo sminuire il colosso gialloblù. Al contrario, per dirla con Nils Persson, il responsabile marketing di Visit Sweden, «siamo tutti fieri di Ikea». E ancora: «Si potrebbe dire che ha contribuito a rendere famosi alcuni luoghi del nostro Paese» ha raccontato il dirigente alla CNN. Detto ciò, «è arrivato il momento di mostrare a tutti cosa si cela dietro a quei prodotti e a quei nomi». Luoghi, dicevamo.

Un potere tentacolare

Bolmen, insomma, non può essere solo uno spazzolone per pulire il gabinetto. Il fatto, sottolineano gli abitanti del luogo, è che il potere di Ikea è talmente vasto e tentacolare che, digitando il nome della località su Google, il primo risultato è – guarda caso – il prodotto in questione. Proprio per questo l’iniziativa è piaciuta. Tanto, tantissimo. «Apprezziamo che Ikea abbia scelto il nostro lago per nominare un suo prodotto» spiega Magnus Gunnarsson, un consigliere locale, in un comunicato stampa. «Ora però è tempo di mostrare al mondo che Bolmen non è solo un prodotto con cui si pulisce il bagno. È molto di più».

«Pulire la tazza del water potrebbe non essere la più piacevole delle faccende» sottolinea l’Ente per il turismo sul proprio sito internet. «Ma a volte basta ringraziare Dio – o Ikea – per quella spazzola così efficace». Quindi un’altra spazzolata, differente: «Certo, non è paragonabile al lago Bolmen, da cui prende il nome. Questo enorme lago nello Småland ha tutto quello che ti aspetteresti da uno dei migliori laghi svedesi: acqua così pulita che potresti berla, tanti pesci d’acqua dolce e spiagge con kayak a noleggio. Vai a fare una nuotata o scopri la riserva naturale circostante».

E il divano Ektorp? Tralasciando le parolacce e gli improperi durante il montaggio, è un fido compagno di molte serate da popcorn e televisione. «È tutto molto bello» dice al proposito ancora Visit Sweden. «Ma visitare la vera Ektorp è tutta un’altra esperienza». Alzatevi, allora. E scoprite la vera Svezia che si cela dietro ai tanti, fortunatissimi prodotti Ikea.

