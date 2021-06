L’ultimo no, e pesa adesso come un macigno, è quello della Banca mondiale. Nessun prestito né supporto tecnico di alcun tipo arriverà da Washington al presidente di El Salvador Nayb Bukele in quello che è diventato ormai il suo chiodo fisso e il cuore della sua propaganda. Ovvero l’implementazione del bitcoin come moneta corrente, in parallelo con il dollaro USA - El Salvador come l’Ecuador è dollarizzato dal 2001 per garantire stabilità valutaria -, diventando così il primo Paese al mondo a sdoganare nel quotidiano la discussa moneta virtuale. Il Parlamento controllato dal suo partito «Nuove Idee» ha già approvato la proposta. Ci vorranno poi tre mesi di tempo per la sua attuazione, ma il no della Banca mondiale potrebbe dilatare ancora di più i tempi e minare la fattibilità del progetto.