Nei suoi innumerevoli viaggi, il principe Filippo ha spesso saputo lasciare il segno e, anche a Lugano, c’è chi ne ricorda con piacere il passaggio. Nel 2005, il consorte della regina Elisabetta II era presente in città quale ambasciatore e presidente emerito del WWF International per l’assegnazione del prestigioso «Duke of Edinburgh Conservation Medal», un riconoscimento conferito allora al nepalese Tirtha Man Maskey durante una cerimonia avvenuta allo Splendide Royal di Lugano.